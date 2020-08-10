На территории Дворца независимости, который также является резиденцией президента Беларуси, заметили необычное оживление

Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале NEXTA Live.

«Очень странные дела происходят сегодня на территории Дворца Независимости. Тут вам и машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолёт Лукашенко, да и просто ряд непонятных манёвров. Кажется, кровавый диктатор теперь боится двигаться по земле. Ну или просто готовится покинуть страну», – говорится в подписи к видео.

Через несколько секунд заметно, что вертолет приземлился справа от здания, а через некоторое время улетел в обратном направлении.

Ранее мы рассказывали о том, что Лукашенко отреагировал на протесты, которые вспыхнули по всей Беларуси. Он заявил, что никто не позволит «разорвать страну», а все причастные понесут ответ за «неправомерные действия».

В происходящих протестах он углядел влияние из-за рубежа:

««Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

Мы также писали, что 10 августа в Беларуси готовится вторая волна протестов против победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Оппозиционные Telegram-каналы призывают людей выходить на демонстрации в Минске и готовиться к столкновениям с силовиками.

Согласно источникам, новая волна протестов в Беларуси начнется в 19:00, активисты будут добиваться проведения повторных выборов уже без участия Александра Лукашенко и освобождения задержанных.

Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.