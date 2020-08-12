Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив можливість перевиборів у країні

Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави дав журналістці видання " DW " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Цього ви не побачите у звіті про пресконференцію на офіційному сайті президента Білорусі. Занадто незручні питання задала Олександру Лукашенку наша кореспондентка Олександра Богуславська", - йдеться у підписі до відео.

На запитання журналістки про можливі перевибори в Білорусі, Лукашенко відповів:

"Ніяких повторних виборів не буде. Ніяких! Рулити країною Ви знаєте хто буде і повірте, всі хто вякне проти - підуть туди (за кордон - ред). Тому не вірте, що будуть перевибори", - заявив президент Білорусі.

Этого вы не увидите в отчете о пресс-конференции на официальном сайте президента Беларуси. Слишком неудобные вопросы задала Александру Лукашенко наша корреспондентка Александра Богуславская pic.twitter.com/ajM5x19B5f — DW на русском (@dw_russian) August 10, 2020

Нагадаємо, зазначимо, що за попередніми даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко з 80,23% голосів. За офіційними даними Тихановська набрала 9,9% голосів.

У той же час, за даними штабу самої опозиціонерки, жителі всіх регіонів Білорусі віддали за неї від 70% до 90% голосів. Тихановська вже оголосила, що оскаржить результати виборів.

Після оголошення результатів країну охопили масові протести.

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