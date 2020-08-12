Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив можливість перевиборів у країні

Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави дав журналістці видання " DW " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Цього ви не побачите у звіті про пресконференцію на офіційному сайті президента Білорусі. Занадто незручні питання задала Олександру Лукашенку наша кореспондентка Олександра Богуславська", - йдеться у підписі до відео.

На запитання журналістки про можливі перевибори в Білорусі, Лукашенко відповів: 

Популярні новини зараз

Безсоромна зірка "Квартал 95" в купальнику з насолодою вигнулася, вразивши червоними губками: "Ось це пейзаж!"

Змучена Заворотнюк ошелешила дивним виглядом: "Ходить по дому у..."

"Свати" зазнали великої втрати, Женька осиротіла: що сталося з головною героїнею

Фігуриста Семенович подражнила пишним бюстом в лазні, купальник ледь не тріснув: "Паритися треба без…"
Показати ще

"Ніяких повторних виборів не буде. Ніяких! Рулити країною Ви знаєте хто буде і повірте, всі хто вякне проти - підуть туди (за кордон - ред). Тому не вірте, що будуть перевибори", - заявив президент Білорусі.

Нагадаємо, зазначимо, що за попередніми даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко з 80,23% голосів. За офіційними даними Тихановська набрала 9,9% голосів.

У той же час, за даними штабу самої опозиціонерки, жителі всіх регіонів Білорусі віддали за неї від 70% до 90% голосів. Тихановська вже оголосила, що оскаржить результати виборів.

Після оголошення результатів країну охопили масові протести.

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".