Причиной массовых протестов в Беларуси является то, что молодое поколение не собирается жертвовать своей свободой

Об этом в эфире Politeka On-line заявил лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Для Украины тут чрезвычайно важно соединить две ценности, за которые мы боролись все время: свободу и независимость. В Белорусской истории эти ценности вошли в конфликт. У нас была такая же ситуация: главы УНР ценности демократии и свободы взяли как такие, которые больше важны за независимость. Условно говоря, они решили не создавать такие мощные институты, как армия, законодательство и так далее. В результате - потеряли государство. В Беларуси была другая история: Лукашенко взял за основу институциональный подход. Для него важны были сильные институты власти. За счет минимизации демократии, свободы слова и так далее», - отметил он.

И вот, утверждает Томенко, молодое поколение сделало свой выбор в пользу свободы и демократии.

«И вот в Беларуси молодое поколение пришло к выводу, что ценности свободы являются достаточно важными. Сегодня, по моему мнению, главной проблемой Беларуси является выбор между демократией и независимостью. Сейчас большинство людей хотят демократии. Но приведет ли она к независимости, остается вопросом открытым», - подчеркнул он.

Однако, по мнению Томенко, остается открытым главный вопрос.

«В частности, Беларусь уже идет на эти уступки. Но я предупреждаю, в тоже время, и наших переговорщиков, что мы должны согласовывать алгоритм поведения. Этот тот случай, где действует "треугольник действий". Я имею ввиду Литву, Польшу и Украину. У нас должна быть общая позиция», - уточнил он.

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