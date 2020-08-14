Президент Беларуси Александр Лукашенко повторяет судьбу бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича

Как передает Politeka, такое мнение высказала журналистка и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман на своей странице в соцсети.

Она отметила, что в недавнем интервью Дмитрию Гордону Лукашенко акцентировал на том, что никогда не повторит судьбу украинского президента и не убежит.

"Из всех лидеров разных стран Лукашенко, сознательно или нет, уже тогда примерил на себя биографию именно Януковича. И сейчас он совершает его же роковые ошибки", - считает журналистка.

Она подчеркнула, что в свое время Янукович избиением студентов получил настоящий массовый Майдан - и теперь президент Беларуси зверствами силовиков спровоцировал людей выходить на протесты и забастовки.

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"Условно говоря, если сразу после выборов на улицы хлынула активная молодежь, то сегодня своей жестокостью Лукашенко заставил выйти их родителей. Возможно, до этого их не интересовала политика. Они позволяли и прощали ему 26 лет его авторитарное управление, но они не простят пытки и унижения своих детей и внуков", - написала Бацман.

Журналистка прогнозирует, что Лукашенко повторит судьбу Януковича и сбежит из страны, при этом предполагает, что это может быть Китай.

"Опять же, для внимательных. В интервью Лукашенко, отвечая на вопрос, куда бы он теоретически побежал, в первую очередь, назвал Китай. Следим за происходящим", - добавила она.

Напомним, в Киеве готовят удар по Лукашенко, репутация президента будет стерта: "уже в сентябре...".

Ранее Politeka писала о снайперах на крышах, стрельбе и взрывах: Майдан захлестнул Беларусь с новой силой, кадры с места.

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