Випускники та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка запропонували позбавити звання Почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку

Як передає Politeka.net, з таким проханням вони звернулися до ректора навчального закладу.

Безліч бажаючих вже підписалося під цим проханням, і проректор з науково-педагогічної роботи університету Володимир Бугров озвучив рішення з даного питання:

"Таке питання розглядатиме Вчена рада, яка і присвоює такі почесні звання. Я, як член Вченої ради, "за" позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ"", - заявив він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, засідання Вченої ради проходитиме вже у вересні.

Нагадаємо, диплом почесного доктора Лукашенка вручив 5 листопада 2009 року Нинішній ректор Леонід Губерський.

Раніше ми повідомляли, що футбольні фанати по всій Україні виступили з підтримкою білоруських громадян в їх боротьбі за свободу в своїй країні.

Зокрема, до акцій підтримки білорусів приєдналися футбольні фанати з Харкова, Дніпра, Запоріжжя та інших міст.

Також футбольні фанати публікують свої звернення до білорусів, в яких закликають до єдності і бажають успішного повалення режиму Лукашенка.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу.

Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набрав 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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