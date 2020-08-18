Президент Беларуси Александр Лукашенко очень болезненно воспринял забастовку граждан, на которых раньше «делал ставку»

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Можно точно сказать: выборы были сфальсифицированы. И результат, несмотря на братские признания Лукашенко президентом, от этого не меняется. Думаю, эти страны уже и сами понимают, что поспешили. Когда в Беларуси выходит 200-300 тысяч человек на улицы, это означает, что этого президента не признают», - отметил он.

В то же время Томенко рассказал, почему для Лукашенко так важна работа государственных предприятий, а забастовки приносят ему особую боль.

«И самое главное - это модель государства. В частности - государственные предприятия. Лукашенко гордился, доплачивал, говорил, что даже если работы нет - пусть там сидят, ибо это основа нашей модели государства. Такого себе белорусского радгоспа. Для Лукашенко забастовка людей была неожиданной. Он неадекватно себя вел во время общения с ними», - подчеркнул он.

При этом Путин, допустил Томенко, может воспользоваться шатким положением Лукашенко.

«Думаю, у Путина есть соблазн воспользоваться ситуацией, но для него это большой риск для него: еще один фронт открыть. Одно дело - как Крым. Когда ситуацию "раскачивали". Тут же нет инструментов. Кто будет призывать на помощь российские войска? Меня порадовал митинг, на котором не было ни единого российского флага. И даже плакатов не было. Поэтому мы должны жестко держать это в контексте мирового сообщества. Особенно соседских. Мол, пускай Беларусь сама определяет свою судьбу, но без помощи России», - уточнил он.

Напомним, в Киеве готовят удар по Лукашенко, репутация президента будет стерта: "уже в сентябре...".

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