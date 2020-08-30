Когда украинцы голосовали за Владимира Зеленского, они выбирали совершенно другого президента, чем тот, кто есть у них сейчас

Об этом в эфире Politeka Online рассказал лидер партии Громадський рух «Рідна країна», политик Николай Томенко. Он отметил, что единственный позитивный эффект от бесконечных поездок главы государства по регионам – тот факт, что украинцы всегда знают, где он и чем занимается.

Однако других значимых результатов таких поездок Томенко не заметил.

«Когда за Зеленского голосовали его сторонники, они голосовали за совершенно другого президента и другой стиль работы», - подчеркнул политик.

Он напомнил о том, что президент не имеет права вести избирательную партийную кампанию. Томенко отметил, что все другие президенты также поддерживали свои партии, однако старались делать это не в открытую.

«Но Зеленский и команда нагло используют бюджетные деньги и админресурс для партийной пропаганды», - возмутился политик.

Он подчеркнул, что все, что делает власть, делается за бюджетные деньги. При этом все эти достижения представляются, как достижения «ЗеКоманды», а президент лично представляет кандидатов от «Слуги народа».

Томенко призвал ЦИК и другие организации объяснить, почему президент и «Слуга народа» могут нарушать избирательное законодательство, в то время как другие команды делают отчеты за каждую потраченную гривну.

Он также отметил, что постоянные появления президента в общественных местах вроде заведений общепита или футбольного матча начинают надоедать народу.

«Это уже как фарс идет», - считает Томенко.

По его словам, это было актуально только в первый раз, однако выглядит странно, когда президент провел год на своей должности.

Напомним, Томенко разоблачил хитрость политиков перед выборами.

Как сообщала Politeka, Томенко разоблачил Кличко на предвыборной распродаже Киева.

Также Politeka писала, что Томенко предупредил о тотальной неготовности школ в рамках карантина.