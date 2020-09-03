Президент Украины Владимир Зеленский злоупотребил положением, открыв уголовное дело против Гео Лероса

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в интервью Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, открытие уголовного дела против Гео Лероса является инструментом давления, который использовался еще при предыдущей власти.

"Любая власть давит на своих оппонентов прокуратурой, СБУ и налоговой. В данном случае, начинают с налоговой. Если говорить открыто, то известно, что и у нынешнего президента если или были офшорные компании, через которые он прогонял средства для создания своих фильмов, сериалов и юмористических шоу. Если уже по-честному начинать разбираться, то президенту нужно начинать с себя", - отметил Новак.

Эксперт отметил, что в словах критики Зеленского Леросом есть доля правды.

"Президент (Зеленский - ред.) апеллировал к пятому президенту (Порошенко - ред.), что у него много офшоров, а сам оказывается такой же. Здесь нужно определится с принципом: или объективно относимся ко всем, или мы делаем исключения для тех, кто не угодил (властям - ред.). Высказал протест? Сразу открывают уголовное дело. Эта болезнь перешла от предыдущих властей. В прошлом году мы надеялись, что изменили что-то в политике, но уже можно с уверенностью констатировать, что мы поменяли шыло на мыло", - отметил Новак.



Напомним, Зеленский отреагировал на оскорбительное высказывание Лероса.

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