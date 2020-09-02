Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на исключение из фракции «Слуга народа» депутата Гео Лероса

Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства дал во время рабочей поездки в Харьковскую область.

"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, отдавал ли он приказ исключить нардепа из фракции.

Ранее глава "Слуги народа" Давид Арахамия также отметит непричастность президента к данному решению.

Напомним, 1 сентября, Гео Лерос жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Верховной Раде, заявив, что президент "станет пустым местом в истории".

Позже появилась информация о его исключении из фракции.

Сам Лерос поблагодарил всех за теплые слова, в частности депутатов, "которые не испугались звонков из офиса президента" и заявил, что никакие запугивания его "не остановят".

Также он не уверен, что его исключение без заседания фракции имеет ли юридический вес

Он напомнил, что в любом случае остается народным депутатом и сообщил, что не планирует присоединяться к каким-то другим фракциям или группам в Раде.

Напомним, Гео Лерос напомнил скандальные заявления кандидата в мэры Киева Верещук.

Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".

Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.