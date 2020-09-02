Исключение из фракции "Слуга народа" нардепа Гео Лероса - это не просто узурпация власти, а "лукашенизация" страны
Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
Он напомнил, что Гео Лероса 1 сентября исключили из фракции "Слуга народа". При этом, по словам эксперта, данное решение "продавил" лично президент Украины Владимир Зеленский, который дал поручение главе фракции Давиду Арахамии.
Кроме того, по словам Смолия, Зеленский лично давил на депутатов, которые не хотели подписывать исключения Гео Лероса из фракции.
"Дело не в Леросе. У меня к нему куча вопросов и куча претензий, как к депутату от СН. Но сама суть подлости власти и лично главы государства здесь продемонстрирована на все 100%. Президент страны вместо обязанностей согласно Конституции занимается тем, что выгоняет нардепов за критику в свой адрес. Офис президента в своей попытке закрыть всем рот превзошел себя. Это уже не просто узурпация. Это лукашенизация страны, когда за критику и иную позицию весь ОП занимается тем, чтобы выжить из фракции одного нардепа", - написал Смолий.
По мнению эксперта, такие шаги не способны "закрыть кому-то рот", а лишь проложат "еще одно звено в делегитимизации власти".
"А дальше Лероса могут лишить мандата. Если этого захочет Зеленский", - добавил политолог.
Как известно, 1 сентября стало известно, что Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Известно, что это произошло после критики Лероса в адрес президента и главы ОП Ермака, которого Лерос обвинил в работе в пользу российских спецслужб.
Напомним, Гео Лерос жестко ответил "слугам народа" на исключение из фракции: "Миллионы людей выйдут на улицы и...".
Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".
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Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.