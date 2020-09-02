Справедливо ли поступили в партии президента, как считаете?

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не обращался к руководству фракции с требованием исключить нардепа Гео Лероса.

"Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу этого президента, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек говорит, что "мне здесь не нравится, пойду в другую партию", - передает слова нардепа "УП".

Арахамия также отметил, что фракция "фактически помогла не потерять мандат" Леросу, так как тот прошел в Верховную Раду по спискам.

Более того, он уверен, что текст, с которым выступил Лерос с трибуны Верховной Рады, был написан не им, но имя автора называть не захотел.

Напомним, 1 сентября, Гео Лерос жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Верховной Раде.



Позже появилась информация о его исключении из фракции.

Сам Лерос поблагодарил всех за теплые слова, в частности депутатов, "которые не испугались звонков из офиса президента" и заявил, что никакие запугивания его "не остановят".

Напомним, Гео Лерос напомнил скандальные заявления кандидата в мэры Киева Верещук.

Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".

Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.