Лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал, как власть обманывает украинцев с карантином

Он рассказал подробности в эфире Politeka-Online (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нового жесткого карантина в Украине не будет, вместо этого продолжится адаптивный. По его словам, благодаря разделению на зоны можно прогнозировать развитие ситуации для бизнеса. Николай Томенко возмутился такими высказываниями:

"Интересное выступление премьер-министра. У меня возникает вопрос: а как же эти мастера спорта по коронавирусу, как назвал Зеленский себя и руководителей правительства? Они станут мастерами международного класа по вранью?".

Николай Томенко напомнил, что в начале карантина власть запугала украинцев, запретила выходить на улицу, гулять в парках и часто ходить по супермаркетам. В связи с этим политик предложил принять жесткие меры против представителей власти, которые внезапно изменили позицию.

"За этот период, когда заболеваемость была на порядок меньшей, фактически, положили малый и средний бизнес, нанесли вред обществу общественный и эмоциальный. А теперь вы говорите, что при таком количестве заболевших ничего не происходит", - подчеркнул Томенко. - "Первый вывод, который я делаю: давайте тогда откроем уголовное дело против должностных лиц, которые обманули руководство государства и украинский народ, создавая жесткие правила жизни во время первой волны. Очевидно, этого не надо было делать".

Лидер политсилы "Рідна країна" напомнил, что совсем недавно власти призывали соблюдать строгие меры предосторожности. Теперь же, когда ситуация только ухудшилась, они заявляют, будто все под контролем.

"Или может премьер-министр выдал желаемое за действительное? Уникальность ситуации заключается в том, что раньше нам каждый вечер рассказывали, как себя вести, президент Зеленский и все мэры, от Кличко до небольших ОТГ. Они говорили, что шастать нам не нужно, следует сидеть в кватирах, пока они будут бюджетные средства делить, и смотреть их интервью. А теперь, оказывается, при таком фантастическом изменении показателей нам не нужно переживать и что-либо делать. Я думаю, если проанализировать, как действует власть теперь, то это не просто карантинный обман, это еще и карантинное преступление", - подытожил Николай Томенко.

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