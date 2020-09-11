Пятый президент Украины Петр Порошенко и олигарх Игорь Колмойский могут создать политический союз

Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник в интервью Politeka-online.

Так, по словам эксперта, он не исключает ситуативный союз Порошенко и Коломойского - например, в вопросе давления на действующее правительство с целью его замены, в чем, как уверен Бортник, заинтересованы обе фигуры.

Кроме того, по мнению эксперта, ситуативный союз Порошенко с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом также является вполне возможным. Например, они могут объединиться с целью замены руководства действующего ОП, Генпрокуратуры и т.д.

В частности, как отметил эксперт, для Порошенко "неприемлемы" генпрокурор Ирина Венедиктова и глава ОП Андрей Ермак.

"И ситуативный союз Богдана с Порошенко тоже вполне возможен - в части смены руководства как минимум Офиса президента, генерального прокурора, то есть Ермака, Венедиктовой, всех этих людей, которые для Петра Порошенко являются неприемлемыми, которые являются проблемой", - сказал он.

По словам Бортника, из интервью, которое Андрей Богдан дал Дмитрию Гордону, можно сделать вывод, что он пытается понравиться западным партнерам, акцентируя на том, что он "прозападный" и "антироссийский".

Напомним, "Умный и опытный, но абсолютное зло": Богдан неоднозначно охарактеризовал Порошенко.

Раньше Politeka сообщала, что Порошенко спровоцировал новый скандал своим заявлением

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