Экономика Украины находится в глубокой депрессии, что приведет к пагубным последствиям для всего населения

Об этом экономический эксперт Юрий Атаманюк предупредил украинцев в эфире Politeka-Online. Он обратил внимание, что в последнее время рождаемость в стране сильно снизилась по ряду причин.

"Такая картина касается каждого человека, каждой семьи. Любая семья, когда думает о том, чтобы у них появился ребенок... Все образованные люди думают еще и о том, как этого ребенка поднять. На сегодняшний день у нас начиная от того, что само рождение дорого - оплатить все, что необходимо в больнице, даже бесплатной, нужно придти туда с набором всех необходимых средств. С каждым годом жизни, когда ты хочешь садик, школу - это колоссальная ответственность за твоего ребенка, помимо его воспитания", - подчеркнул аналитик.

По словам Юрия Атаманюка, на демографическую ситуацию в стране сильно влияет экономическая ситуация. В последнее время показатели только ухудшаются, хотя не так давно Украина опережала многих соседей.

"Понятно, когда результат экономической деятельности власти системно и долго идет на то, чтобы люди жили хуже. Это системная работа, она имеет накопительный эффект. Самый высокий уровень рождаемости у нас был в 2012 году - нельзя сказать, что Янукович молодец, потому что он был тогда президентом. Заслуга была Украины, которая развивалась с 2000 до 2010-2011 года... Мы обходили многие европейские страны по официальным показателям. Параллельно велась политика по рождаемости - выплаты за третьего ребенка были порядка 75 тысяч гривен - 9 тысяч долларов. Сегодня этого, конечно, нет", - напомнил экономист.

Эксперт также отметил, что на рождаемость пагубно влияет конфликт на Донбассе. В то же время, политики идут на поводу у международных "партнеров" и совершенно забывают о нуждах простых украинцев.

"Когда бомбят Восток, когда такая полоса беженцев, когда миллионы человек, которые собрали вещи и уехали на киевский вокзал, когда не понимают, где работать и куда устроиться. Они что, в роддом пойдут заниматься деторождением или будут об этом думать, если они не знают, как завтра на стол накрыть? Плохо, что ситуация продолжается, ведь сегодня экономика находится в депрессии, а депрессия всегда сопровождается гуманитарной катастрофой. Поэтому власти необходимо не заигрывать с международными организациями, не заигрывать с Евросоюзом, а прагматично и цинично отстаивать интересы своего государства. Но, к сожалению, ни это правительство, ни этот парламент этим заниматься не будут", - подытожил Атаманюк.

Напомним, Атаманюк разнес Зеленского из-за людей из "Квартал-95" у власти.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, чем чревато повышение тарифов на газ для населения

Также Politeka писала, что Юрий Атаманюк раскрыл главную опасность протестов в Беларуси.