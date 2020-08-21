Пример Украины останавливает бастующих в Беларуси от радикальных сценариев

Об этом в эфире Politeka Online заявил экономист и политический эксперт Юрий Атаманюк.

По его словам, Александр Лукашенко должен быть готов к сценарию, при котором ему придется мирно передать власть в Беларуси.

"Тут должна быть воля Лукашенко, он должен быть готов поделиться властью. Должен иметь возможность войти в историю не как диктатор...", - подчеркнул эксперт.

Атаманюк добавил, что Александр Лукашенко за все время нахождения у власти сделал больше для беларусов, чем шесть президентов Украины для своего народа.

"Надо найти выход из этой ситуации в интересах беларусов, и чтобы беларуси не попали в крайности. Мне кажется, что именно пример Украины их останавливает, остужает их горячие головы от каких-то кардинальных действий, чтобы плавно развязать эту ситуацию, чтобы все стороны участвовали в этом", - продолжил свою мысль эксперт.

По словам Атаманюка, официальный Киев должен встать на сторону простых беларусов, которые вышли на массовые протесты.

"Надо вставать на сторону беларуского народа и призывать беларусов разрузить эту ситуацию, но без резких движений. Потому что потерять и разрушить - все очень быстро.. Если люди будут выезжать (из страны - ред.), их загнать назад уже очень сложно. Эти процессы необратимы", - резюмировал экономист в эфире Politeka Online.

Напомним, что Атаманюк объяснил, чем грозит разрушительная политика Шмыгаля для Украины: "может довести страну до...".

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