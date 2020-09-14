США используют Украину в качестве "аргумента" в войне за импорт и экспорт

Такое мнение высказал политический эксперт Михаил Чаплыга в выпуске Politeka-online.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп использует Украину и войну с РФ на Донбассе не для того, чтобы сделать что-то в интересах нашего государства, а для того, чтобы разбить экономические интересы Евросоюза, которому сейчас, в период экономического кризиса, важно удержать свои позиции.

"Штатам нужно куда-то что-то продавать - соответственно, надо "раскуклить" эту Европу. Что говорит Трамп? Он говорит: "Мы у вас, уважаемая Европа, покупаем товара на тысячу долларов. Соответственно, справедливость такова, что вы должны у нас купить на тысячу долларов. Но у нас нет "Газпрома", однако у нас есть сланцевый газ. Да, он дорогой, мы много денег туда вложили, но справедливо, если мы на тысячу у вас купили - купите и у нас на тысячу", - пояснил Чаплыга.

На это, по его словам, в Европе на это отвечают, что могут купить газ вдвое дешевле в России.

Тогда, как подчеркнул эксперт, Трамп напоминает Европе об антироссийских санкциях, демократии и т.д.

"А как заставить Европу покупать дорогой сланцевый газ? Очень просто: используя Украину как занозу в этой большой торговой войне", - объяснил Чаплыга.

Таким образом, по словам эксперта, если на предстоящих выборах победит Трамп, Украину и дальше будут использовать. Если же победят демократы, "будут еще больше юзать, еще и отомстят".

Напомним, Чаплыга рассказал, как Разумков может сменить Зеленского на посту президента.

Ранее Politeka писала, что Чаплыга объяснил схему с ломбардами в период карантина.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга осудил карантинные мероприятия в Украине.