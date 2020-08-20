Колишній радник глави Білого дому Джон Болтон розповів про справжнє ставлення президента США Дональда Трампа до України
Зокрема, він заявив, що для президента США Дональда Трампа Україна не є незалежною державою: він вважає країну частиною Росії.
Про це він заявив під час ефіру на телеканалі Puls 24.
Він також згадав, що працювати з Трампом було дуже важко: йому постійно доводилося пояснювати, чому в 1945 році Корейський півострів був розділений на радянську і американську зони впливу, кому зараз належить Гельсінкі і чим насправді є Україна.
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"У мене з ним дуже часто було розмов на подібні теми. Я не в силах навіть точно підрахувати, скільки разів мені доводилося йому говорити, що місто Гельсінкі вже давно не належить Росії, а також пояснювати причини розділу Кореї в 1945 році. Подібне було і з Україною - для Трампа це, по суті, частина Росії", - заявив Болтон.
Також раніше повідомлялося, що Дональд Трамп зізнався, як ставиться до України, Росії та інших держав. Про це він заявив журналістам на галявині перед Білим домом
"Мої стосунки з Україною дуже хороші. Мої стосунки з Росією дуже хороші. Мої стосунки з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, я можу ладити (з іншими державами, – ред.)", – сказав він.
Нагадаємо, Трамп пішов на безпрецедентний крок для стримування Росії.
Як повідомляла Politeka, Трамп в пориві гніву розповів, як його "зробила" Україна.
Також Politeka писала, що США перекидають потужну військову силу до України, заява Трампа.