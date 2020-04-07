Карантинні заходи в Україні занадто суворі



Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політичний експерт Михайло Чаплига в інтерв'ю Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).



За його словами, драконівські заборони під час карантину відрізняються від прийнятих заходів у Європі.



"Насправді, треба зняти обмеження на перебування в парках. Дуже багато країн Європи навпаки, мотивують людей, для того, щоб вони виходили в парк сім'ями", - зазначив експерт.

В приклад привів Німеччину, де поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з компаніями з 10 і більше осіб, що їм потрібно тримати відстань.

"Крім того, заохочуються спортивні заходи на свіжому повітрі і відпочинок парку, тому що це вітамін D і західні країни турбуються за здоров'я громадян. У Швеції, наприклад, не закривалися заклади громадського харчування. Єдине, що потрібно зберігати відстань хоча б у два метри між відвідувачами, які там знаходяться", - розповів він.

Експерт підкреслив, що українцям необхідно десь стригтися і харчуватися.

"Драконівські методи, які введені у нас не відповідають навіть здоровому глузду. Я вже мовчу про права людини. Особливо заборона на пересування по Києву на велосипеді без захисних масок. Тут необхідна логіка і здоровий глузд", - уклав він.

Зазначимо, що карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

Нагадаємо про нова заборона на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, Грошей не вистачить навіть на...".

Також Politeka писала, що Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."