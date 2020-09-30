Через тарифы ЖКХ у украинцев отбирают деньги, которые поступают в бюджет государства от налогов

Такое мнение высказал политический эксперт Михаил Чаплыга в выпуске Politeka-online.

Он подчеркнул, что в свое время по такой схеме Петр Порошенко, будучи президентом, делал переводы денег демократической партии США.

"Заробитчане зарабатывают кэш где-то в Европе, чистят там, строят, моют и ухаживают... Эти деньги, кровью и потом заработанные, перечисляют или перегоняют бусиками сюда. Они не попадут прямо владельцам этих "ООО Народ и ООО Надра Украины" - они попадают в матрасы этих гадких посполитых, которые не указаны в списках ООО", - отметил Чаплыга.

Забрать эти средства, по словам эксперта, возможно благодаря тарифам ЖКХ.

"Эти деньги из ваших матрасов идут в "Нафтогаз", - заявил Чаплыга.

По его словам, именно эти деньги с подачи Порошенко, который поднял тарифы ЖКХ на 75 или даже на 100%, пошли на финансирование Демпартии США - то есть президентской кампании Байдена.

"То, что происходит сейчас в США - они интересуются собой. А Украина для них - это банкомат", - подытожил Чаплыга.

Напомним, Чаплыга вступился за Фокина, который "не видит войны": "Акт капитуляции подписал Порошенко".

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