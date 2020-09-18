Силовики займаються не тим, що потрібно

Ситуація з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Олександром Юрченком показує, що силовики займаються полюванням на "слабо"

Як повідомляє Politeka, про це заявив політичний експерт Михайло Чаплига під час звернення в рамках програми «Чаплига без питань».

«Що робити з Юрченком? Є таке молоде і нове обличчя в "Слугах народу", яке нещодавно попалося на плівці НАБУ. І тепер прийнято рішення, що на час слідство він покине ряди фракції. І, грубо кажучи, не впливатиме на слідство. Стало відомо, що Генпрокурор побачила привід, щоб пред'явити йому підозру. А до цього навіть в ЄРДР вносити не хотіли. Кейс з цим товаришем Юрченком піднімає багато глибинних і серйозних питань. Щодо того, що відбувається в країні», - зазначив він.

Спершу, стверджує Чаплига, в даній ситуації потрібно звернути увагу на методи, до яких вдаються силовики.

"Почнемо з того, А чи можна провокувати хабар? І чи нормальний це взагалі підхід? Адже, за великим рахунком, те, що записано на плівках - це провокація хабара. Тобто це типовий вид діяльності нашого НАБУ. Замість того, щоб займатися перевірками, вони займаються «на слабо», - підкреслив він.

До цього ми писали, що народний депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, відправиться до в'язниці

Глава держави Володимир Зеленський запевнив, що в даній ситуації немає "своїх" і "близьких" - кожен, хто отримав хабар, повинен понести покарання.

Нагадавши, "слуга народу" Юрченко попався на крадіжці пива з магазину, деталі.

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