Експерт нагадав, що Фокін виступав на комітеті не як політик

П'ятий президент України Петро Порошенко Мінськими домовленостями фактично підписав "акт капітуляції" країни у війні на Донбасі

Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Михайло Чаплига в ефірі телеканалу NewsOne.

Так, коментуючи новий скандал навколо Вітольда Фокіна, Чаплига наголосив, що в комітеті Верховної Ради Фокін виступає як представник ТКГ, а не як політик. Завдання Фокіна на комітеті, за словами Чаплиги, полягає в тому, щоб "взяти папір, ручку і знайти ту форму, як все імплементувати".

"І він насправді говорить те, що зрозуміло будь-кому в світі, будь-якому експерту. Він називає те, що вже давно прописано. Він називає речі, що за чим слідує. І не ми це придумали, і не нами це написано", - наголосив експерт.

При цьому, на його думку, саме Петро Порошенко обрав для України шлях капітуляції.

"Особисто я вважаю, що Мінськ - це акт капітуляції, підписаний Порошенком. Хочеш ти того або ні, країна не може зі зміною президента змінити парадигму", - вважає Чаплига.

При цьому, за його словами, іншого виходу тепер немає - Мінські угоди доведеться виконувати.

"На той момент підписали акт капітуляції по суті - так. Ці Мінські (угоди, - ред.) нам як серпом по п'ятій точці, але іншого варіанту немає взагалі. Тоді взагалі вибухає вся країна, якщо їх не імплементувати", - вважає він.

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