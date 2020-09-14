США використовують Україну в якості "аргументу" у війні за імпорт і експорт

Таку думку висловив політичний експерт Михайло Чаплига у випуску Politeka-online.

За словами експерта, президент США Дональд Трамп використовує Україну та війну з РФ на Донбасі не для того, щоб зробити щось в інтересах нашої держави, а для розбити економічні інтереси Євросоюзу, якому зараз, в період економічної кризи, важливо утримати свої позиції.

"Штатам потрібно кудись щось продавати - відповідно, треба "розкуклити" цю Європу. Що говорить Трамп? Він каже: "Ми у вас, шановна Європа, купуємо товару на тисячу доларів. Відповідно, справедливість така, що ви повинні у нас купити на тисячу доларів. Але у нас немає "Газпрому", проте у нас є сланцевий газ. Так, вын дорогий, ми багато грошей туди вклали, але справедливо, якщо ми на тисячу у вас купили - купіть і в нас на тисячу", - пояснив Чаплига.

На це, за його словами, у Європі на це відповідають, що можуть купити газ вдвічі дешевше в Росії.

Тоді, як наголосив експерт, Трамп нагадує Європі про антиросійські санкції, демократію і т.д.

"А як змусити Європу купувати дорогий сланцевий газ? Дуже просто: використовуючи Україну як занозу в цій великій торговій війні", - пояснив Чаплига.

Таким чином, за словами експерта, якщо на майбутніх виборах переможе Трамп, Україну і далі будуть використовувати. Якщо ж переможуть демократи, "будуть ще більше юзати, ще й помстяться".

Нагадаємо, Чаплига розповів, як Разумков може змінити Зеленського на посаді президента.

Раніше Politeka писала, що Чаплига пояснив схему з ломбардами у період карантину.

Також Politeka повідомляла, що Чаплига засудив карантинні заходи в Україні.