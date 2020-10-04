В Госбюджет-2021 доходы заложены в размере 1 трлн 71,1 млрд гривен (36,93 млрд долларов при расчетном курсе 29 гривен за доллар)

Об этом в эфире Politeka Online заявил известный украинский экономист Юрий Атаманюк.

Это, по словам аналитика, означает, что каждый украинец в следующем году будет иметь доход в размере тысячи долларов.

"Тысячу долларов на год – это ваши доходы, с которых вы должны организовать все расходы. Уже понятно, что мало – тысяча долларов на год. Идем дальше. В бюджете 600 миллиардов расходов – это на обслуживание внешних долгов: тело кредитов и проценты. Только процентов мы должны уплатить 6 млрд долларов! Это, приблизительно, 60% от доходов. Я вам тысячу дал – там 600 уже не ваши. У вас 400 долларов осталось. Движемся дальше. На силовиков и армию – 270 миллиардов (25%). Я еще 250 долларов у вас забираю. У вас осталось 150 долларов. А на пенсии – 200 миллиардов (50 долларов с каждого человека)", – разъяснил эксперт.

При этом, отметил Атаманюк, в этих расчетах еще не учтены расходы на образование и медицину.

"А есть еще инфраструктурные проекты, есть дефицит Пенсионного фонда... Это то, к чему привела нас власть за последние шесть лет. Колоссальные девальвация, обнищание населения проходят за время после 2014 года, когда закрыли банки, когда миллионы людей оставили без вкладов, когда девальвировали гривну в три раза... Закидывали непрозрачное рефинансирование, подписали крайне невыгодные для Украины меморандумы с ЕС, с ВОЗ. Мы фактически не можем ограничивать экспорт сырья и не можем вводить заградительные пошлины для иностранных товаров. У нас стремительно упало машинное производство (с 35 до 5%). Если в США валютную выручку генерируют IT-компании, то в Украине это – экспортеры кукурузы, подсолнечного масла, непереработанной железной руды, которая идет на Китай", – резюмировал Юрий Атаманюк.

Напомним, Атаманюк рассказал, что мешает сократить количество депутатов в Раде: "народ бы проголосовал, но..."

Как сообщала Politeka, Атаманюк счел недостойной нынешнюю пенсию в Украине.

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, как власть облажалась с борьбой против китайского вируса в Украине: "оказались кучкой..."