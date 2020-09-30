Пенсии в СССР хватало на достойную жизнь, а в Украине сейчас прожить без сбережений нереально

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономический эксперт Юрий Атаманюк в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"У нас нельзя после декоммунизации хвалить даже разные вопросы пенсионного обеспечения в советском союзе. Я просто приведу простой пример, что в СССР моя бабушка учительница младших классов ушла на пенсию 70 советских рублей и это была абсолютно достойная пенсия и внукам на конфеты хватало. И достойный был уровень медицинского образования", - утверждает Атаманюк.

Кроме того он вспомнил, что его отец был литейщиком и должен был уйти на пенсию и получать 320 рублей.

"Мой отец литейщик зарабатывал 1200 советских рублей в месяц. Он собрал на книжку 100 тысяч рублей и эта книжка превратилась в 0. То есть по логике, он был лентяем, что проработал в литейном цеху и он оказался глупый", - отметил эксперт.

Также в пример он привел свою тещу, которая проработав 35 лет педиатром в Киеве получает 2500 гривен.

"Это на сегодня. А вот сколько пенсии в цивилизованных странах у врачей мы понимаем", - заключил Атаманюк, добавив, что без сбережений на такую сумму прожить нереально.

Напомним, в Украине согласно пенсионной реформе, на сегодняшний день, тем, кто выходит на заслуженный отдых, нужно иметь 27 лет стажа.

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