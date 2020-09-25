Украинские власти не отправляются с эпидемиологической ситуацией в стране
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономический эксперт Юрий Атаманюк в своем Telegram-канале.
"Так чтоб коротко. Ребята, которые сами себя назвали мастерами спорта по борьбе с пандемией, оказались, в очередной раз, кучкой де**лов и профанов, из-за безграмотных и безответственных действий которых уничтожается малый и средний бизнес", - отметил Атаманюк.
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Кроме того, эксперт предложил четыре пункта, благодаря выполнению которых можно будет хоть как-то спасти ситуацию в стране.
- Отправить в отставку правительство Шмыгаля.
- Открыть уголовное производство в отношении санврача Ляшко и министра финансов Марченко.
- Обеспечить максимальное бесплатное тестирование и лечение выявленных случаев.
- Экономическая программа и развитие страны.
Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября и дополнил постановление от 22 июля: даже в "зеленой зоне" эпидемической опасности запретил деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, работу развлекательных заведений, ночных клубов и проведение дискотек.
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