Украинские власти не отправляются с эпидемиологической ситуацией в стране

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономический эксперт Юрий Атаманюк в своем Telegram-канале.

По его словам угрозы со стороны власти об ужесточении карантина доказывают, что они не справляются с эпидемией в стране.

"Так чтоб коротко. Ребята, которые сами себя назвали мастерами спорта по борьбе с пандемией, оказались, в очередной раз, кучкой де**лов и профанов, из-за безграмотных и безответственных действий которых уничтожается малый и средний бизнес", - отметил Атаманюк.





Кроме того, эксперт предложил четыре пункта, благодаря выполнению которых можно будет хоть как-то спасти ситуацию в стране.

Отправить в отставку правительство Шмыгаля.

Открыть уголовное производство в отношении санврача Ляшко и министра финансов Марченко.

Обеспечить максимальное бесплатное тестирование и лечение выявленных случаев.

Экономическая программа и развитие страны.

Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября и дополнил постановление от 22 июля: даже в "зеленой зоне" эпидемической опасности запретил деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, работу развлекательных заведений, ночных клубов и проведение дискотек.

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