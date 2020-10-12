Украина входит в фазу быстрого роста заболевших на коронавирус, что не предвещает ничего хорошего нашей стране
На днях министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сложившаяся в Украине осенняя эпидемиологическая ситуация с COVID-19 напоминает весеннюю ситуацию в Италии и Испании.
Как сообщает Politeka.net, заявление Максима Степанова прокомментировал для Politeka on-line врач Константин Надутый (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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"Чтобы понять ситуацию в Украине достаточно взглянуть на график увеличения больных на коронавирус. Мы знаем, что эпидемиологи предупредили о том, что 70% населения земного шара переболеет на вирус на протяжении двух лет. То есть в Украине должно переболеть 30 миллионов украинцев за два года. Это по 40 тысяч людей в день", - предупредил врач.
При этом он пояснил, что в Украине наблюдается постоянный рост заболеваемости, что может свидетельствовать об ухудшении ситуации в будущем.
"Мы выходим на фазу быстрого роста, далее этот процесс не остановится, в этом министр может быть прав. Сначала у нас прогнозировали эту фазу в мае, но этого не случилось, ведь было солнечно, многие уехали из городов и сидели на дачах или в селах", - отметил Надутый.
Эксперт объяснил, что на сегодняшний день становится больше заболевших из-за увеличения контактов.
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