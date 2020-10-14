Действия правительства перед местными выборами приведут к разрушению всей экономической системы Украины

Об этом в эфире Politeka On-Line заявил политолог и экономист Олег Соскин (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

По словам эксперта, людям, которые сейчас руководят страной, не хватает политических и экономических знаний для развития бизнеса в государстве. Несмотря на это, политики пытаются навязывать.

"Пришли к власти те же большевики, которые думают, что булки растут на деревьях, люди субъективного образа жизни. Они думают, что своей волей, директивами, своими решениями человеческими могут воздействовать на объективную экономическую, финансовую, социальную реальность, жизнь общества... Они сегодня диктуют повестку дня миллионам людей, а самое удивительное, что эти миллионы на это соглашаются", - отметил политолог.

Олег Соскин возмутился, что правительство на фоне тяжелой ситуации с карантином мешает украинским предпринимателям, хотя должно помогать развиваться:

"Они что, боги? Могут кому-то что-то запрещать или разрешать? Они штрафы будут накладывать - а вы делали эти рестораны, открывали магазины, создавали предприятия? Может, вы создали условия, чтобы человек стал частным собственником? Может, вы ему помогли бизнес-план разработать, риски на себя взяли? Вы ничего этого не делали".

По словам Олега Соскина, тотальные запреты со стороны властей обернутся катастрофой государственного масштаба:

"Я думаю, это закончится плачевно. Сейчас все говорят, что после 20-го произойдут трагические, драматические события, что готовится срыв местных выборов, что будут приняты решения, введут военное положение. Все к этому готовится... Они идут к локдауну, то есть полному запрету всего и вся - рухнет уже не просто экономика, а вся система полит-экономических отношений, хозяйствования, финансов, денег рухнет. Это называется "военный коммунизм". Будет полный крах Украины".

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Как сообщала Politeka, украинцы жестко поплатятся за местные выборы, зараженных будет еще больше: "Ситуация может стать неконтролируемой.

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