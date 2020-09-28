Между Турцией и Россией назревает серьезный конфликт на фоне последних событий в Нагорном Карабахе
Такое мнение высказал политолог Олег Соскин в интервью Politeka-online.
Он подчеркнул, что сейчас Турция фактически прекратила покупать российский газ и нефть. Теперь страна берет нефть у Азербайджана.
"Для Азербайджана это очень важно. Плюс Азербайджан покупает турецкое вооружение, и мы видим, что турецкие беспилотники, которые в Сирии уничтожили много российской военной техники, также хорошо с этим справляются и в войне Азербайджана с Арменией", - отметил эксперт.
Соскин подчеркнул, что Турция уже дает Азербайджану оружие и своих военных инструкторов, которые готовят бойцов.
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"Турция взяла полный патронат над Азербайджаном. И это очень серьезный фактор, преобразующий эту войну между двумя странами фактически из локальной войны в региональную", - сказал он.
По словам Соскина, Россия также участвует в этом конфликте, потому что отторжение Карабаха от Азербайджана состоялось благодаря России.
"РФ поддерживает Армению, там есть российская военная база", - сказал он.
По прогнозам эксперта, если Армения попросит Россию о военной помощи, РФ "с удовольствием" вмешается в конфликт.
Напомним, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали: рынок полностью потерян.
Как писала Politeka, глава Минобороны Эстонии прямым текстом назвал Россию агрессором.
Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.