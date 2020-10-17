Украинцы вряд ли обсуждают у себя на кухнях те вопросы, обсуждение которых инициировал Президент Украины Владимир Зеленский
Об этом украинский экономист Юрий Атаманюк заявил в эфире Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
По словам эксперта, лично он не слышал, чтобы кто-то из украинцев обсуждал в быту вопрос свободной экономической зоны на Донбассе.
"Болят украинцам военные действия, болит, что там умирают люди. Можно ли говорить о свободной экономической зоне Донбасса, не имея там мира, не имея реинтеграции Донбасса и не имея контроля за этой территорией", – задал риторические вопросы Атаманюк.
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Также экономист коснулся того, как вообще "работают" свободные экономические зоны в мире и оправдано ли создание таких зон у нас в стране.
"В 1992 году был принят Закон Украины, согласно которому каждая свободная экономическая зона вводилась в действие специальным законом под конкретную зону. У нас существовали зоны разные: та же свободная экономическая зона под названием "Донецк". Были "Закарпатье", "Азов", "Порто-франко"... Порядка восьми свободных экономических зон у нас существовало. У нас были территории с приоритетом экономического развития. Всё это существовало до 2005 года, пока правительство Тимошенко это всё обнулило, отменило под лозунгом того, что эти зоны являются "налоговыми ямами". И действительно, после отмены функционирования этих зон произошел рост сборов налогов в бюджет. Здесь есть скользкий момент. Рост произошел именно из-за отмены, или из-за того, что налоговая стала более эффективно работать?", – продолжил Юрий Атаманюк.
Аналитик указал на еще один существенный факт, связанный с отменой действия свободной экономической зоны в том же Донецке.
"Если в 2004 году рост промышленного производства там был 14,5%, то после отмены рост был 0,4%. Нет такой "волшебной палочки" под названием "Свободная экономическая зона", мол, мы это введем и у нас всё начнет процветать", – подытожил экономист.
Ранее мы писали, что Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к народу, в котором анонсировал пять вопросов, важных для каждого украинца, которые зададут в рамках всеукраинского опроса. Президент подчеркнул, что такой механизм народовластия внедряют впервые в истории страны.
Вопросы звучат так:
Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, что власть гонит украинцев на выборы, несмотря на продление карантина: "Стоит готовиться к новым антирекордам".
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