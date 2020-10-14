Глава медицинского комитета Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий рассказал, что расширение пандемии коронавируса вынуждает власти страны пойти на ужесточение правил карантина

Подробности сообщает «Украинская правда».

В соответствии с решениями, принятыми на совещании у президента, в высших учебных заведениях страны студенты должны перейти на дистанционную форму обучения. Радуцкий отметил, что эта мера – временная, но не уточнил, сколько времени она должна действовать.

По его словам, этот шаг согласован с руководством институтов и университетов, и одобрен им. К нему вынуждают обстоятельства: уже во многих вузах отмечены вспышки пандемии коронавируса, нередко приводящие к смертельным исходам. Так, совсем недавно, 5 октября, от COVID-19 умер профессор Ярослав Олейник, возглавлявший географический факультет Киевского национального университета имени Шевченко, и это – лишь самый известный пример.

В школах осенние каникулы рекомендовано увеличить с традиционной одной недели до двух – с 15 по 30 октября. Но, поскольку подобные вопросы решаются на местном уровне, такая рекомендация не может быть обязательной. В частности, городские власти Киева уже отклонили её, заявив, что каникулы в столице начнутся 21 октября.

Все заведения общественного питания в красной и оранжевой зонах не могут работать после 22 часов. В любой зоне доступ в общественные помещения без медицинских масок запрещён – за тем и другим обязаны следить владельцы.

Все эти меры действовали и раньше, однако теперь ужесточается ответственность за их нарушение. В Верховную Раду подан законопроект, который устанавливает штраф от 3 400 до 5 100 гривен для владельца заведения, куда хотя бы одного посетителя пропустили без маски.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов перечислил, что именно полагается бесплатно в больницах пациентам с COVID-19.

Также сообщалось о росте безработицы, вызванном карантином.