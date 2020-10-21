Решением отправить "слуг народа" на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить свою фракцию принимать определенные шаги по ситуации на востоке
Об этом сказал политолог Руслан Бортник в интервью Politeka-online.
При этом, по мнению эксперта, эти поездки не всегда положительно отражаются на самом Зеленскому.
"Президент часто радикализируется после этих поездок. Он приезжает в войска, он общается с военными и людьми, для которых есть только черное и белое. Доступа к гражданскому населению, такого искреннего доступа, у него нет. Даже те гражданские, с кем он общается - это или запуганные люди, или определенные активисты", - подчеркнул Бортник.
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По его словам, с этих поездок Зеленский возвращается "заряженным" и с ощущением войны, а не мира.
"Он общается с теми людьми, близких и родных которых убивает враг, и эти люди соответственно настроены, они не приемлют никаких компромиссов", - отметил Бортник.
По его словам, именно этим настроением Зеленский хочет зарядить "слуг народа" для достижения определенных собственных решений.
"Да, это будет какой-то элемент пиара, потому что продвижения в теме мира нет - тупик абсолютный. Мы видим только некую имитацию, бурную информационную деятельность, но не более", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что нормандской встречи все еще нет, встреча советников нормандской четверки провалилась, а формула Штайнмайера так и не была имплементирована.
Напомним, "слуг народа" официально отправят на передовую на Донбасс: "разведут по секторам и...".
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