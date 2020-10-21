Продвижения в теме мира нет никакого

Решением отправить "слуг народа" на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить свою фракцию принимать определенные шаги по ситуации на востоке

Об этом сказал политолог Руслан Бортник в интервью Politeka-online.

При этом, по мнению эксперта, эти поездки не всегда положительно отражаются на самом Зеленскому.

"Президент часто радикализируется после этих поездок. Он приезжает в войска, он общается с военными и людьми, для которых есть только черное и белое. Доступа к гражданскому населению, такого искреннего доступа, у него нет. Даже те гражданские, с кем он общается - это или запуганные люди, или определенные активисты", - подчеркнул Бортник.

По его словам, с этих поездок Зеленский возвращается "заряженным" и с ощущением войны, а не мира.

"Он общается с теми людьми, близких и родных которых убивает враг, и эти люди соответственно настроены, они не приемлют никаких компромиссов", - отметил Бортник.

По его словам, именно этим настроением Зеленский хочет зарядить "слуг народа" для достижения определенных собственных решений.

"Да, это будет какой-то элемент пиара, потому что продвижения в теме мира нет - тупик абсолютный. Мы видим только некую имитацию, бурную информационную деятельность, но не более", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что нормандской встречи все еще нет, встреча советников нормандской четверки провалилась, а формула Штайнмайера так и не была имплементирована.

Напомним, "слуг народа" официально отправят на передовую на Донбасс: "разведут по секторам и...".

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