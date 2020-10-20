Нардепи від партії "Слуга народу" все-таки вирушать на Донбас

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Pavlovsky News.

Так, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у складі делегації 21 жовтня на Донбас вирушать 120 нардепів.

Глава фракції також підтвердив і власну участь у поїздці.

Крім того, візит "слуг народу" на Донбас підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Про поїздку нардепів на схід України глава держави оголосив під час виступу у Верховній Раді 20 жовтня.

За словами Зеленського, нардепи поїдуть "не на Мальдіви, а на передову" для того, щоб дізнатися про те, що реально там відбувається.

Відомо, що охочих поїхати на Донбас визначили шляхом голосування. За словами Арахамії, депутати їдуть за свій рахунок. Спочатку "слуги" доберуться до Костянтинівки Донецької області, потім їх розвезуть по секторам. Куди саме поїде Арахамія, він поки що не знає.

"Слуги" планують під час поїздки поспілкуватись з українськими військовими, представниками ОБСЄ та місцевим населенням. Також вони планують переночувати в приміщеннях, де живуть українські військові.

Арахамія наголосив, що ця поїздка не є передвиборчою акцією.

"Ми збиралися (поїхати, - ред.) ще два тижні тому, але у людей була робота в регіонах, і я не міг фізично їх зібрати", - зазначив глава фракції.

Нагадаємо, раніше слуги народу різко передумали їхати на Донбас.

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