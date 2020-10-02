"Слуги народу" скасували свою поїздку на Донбас, тому що банально злякались перебувати на лінії розмежування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Політика Країни".
Так, нардепи із пропрезидентської фракції, які в п'ятницю, 2 жовтня, після засідання Верховної Ради збиралися на лінію розмежування на Донбасі, скасували свою поїздку.
Джерела в "Слузі народу" повідомили, що причиною скасування поїздки став страх, що на Донбасі по депутатам "жахнуть".
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"На Донбас ніхто не їде. Можуть писати про коронавіруси, про що завгодно, але правда така: багато хто боїться. У деяких страх взагалі до абсурду доведений. Мовляв, ми поїдемо, по нам жахнуть, і будуть перевибори. Нібито це такий план. Але це маячня, звичайно, просто бояться їхати. Ось і все. Поїздку не перенесли на конкретну дату. Навряд чи вся фракція поїде колись, але є депутати, які хотіли б з'їздити, але їх небагато", - повідомило джерело.
Як відомо, раніше нардепи від "Слуги народу" заявили, що мають намір відвідати Донбас.
"У п'ятницю після закінчення засідання Ради полетимо на лінію розмежування. У суботу - назад", - повідомляли "слуги".
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