Ни Россия, ни Турция не смогут ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила политический деятель Надежда Савченко в интервью для Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, надеяться на разрешение конфликта с приходом третьей стороны не стоит.
"Миротворцы, хоть они так и называются, никогда не решали вопрос войны и мира, а с их приходом только замораживались конфликты. Нагорный карабах уже проходил эту историю", - пояснила политик.
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Савченко подчеркнула, что идея с привлечением миротворцев в конфликт Азербайджана и Армении почти нереальная, поскольку никто никому не отдаст зоны влияния.
"А кто кому уступит Среднюю азию? Миротворцы Китая? НАТО? А может России? Все будет зависеть от того, позволят ли России осуществлять миротворческую миссию. Даже Турции этого не позволят. Поймите, это будет одностороннее миротворчество", - подытожила Савченко.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боевые столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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