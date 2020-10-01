Вряд ли Кремль хочет, чтобы их снова потрепали

Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией разгорелся с новой силой, а Россия столкнулась с новым противником

Об этом на своей странице в сети Facebook написал украинский политический деятель Борислав Береза.

При этом политик подчеркнул, что Украина в данном случае уже не сможет пройти «между капельками», и украинскому руководству придется определяться со своей политикой.

Береза напомнил, что союзником России является Армения. Однако даже это здесь не главное, поскольку все гораздо сложнее. Не стоит забывать, что в подписанной Владимиром Зеленским новой стратегии нацбезопасноти Азербайджан находится в списке стратегических партнеров Украины. Это накладывает на нашу страну определенные обязательства.

Причем, если их не выполнять, то можно столкнуться и с аналогичным отношением к себе со стороны наших стратегических партнеров на Западе.

Вместе с тем он отметил, что отдельного внимания заслуживает еще один момент.

«Россия впервые столкнулась на постсоветском пространстве с равным себе, а может и превосходящим Кремль, оппонентом. Речь идет, как несложно догадаться, о Турции. Турецкие войска уже успели изрядно потрепать россиян в Ливии. Вряд ли Кремль хочет повторения этой трепки еще и на Кавказе», - написал Береза в соцсети.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.