Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией разгорелся с новой силой, а Россия столкнулась с новым противником
Об этом на своей странице в сети Facebook написал украинский политический деятель Борислав Береза.
При этом политик подчеркнул, что Украина в данном случае уже не сможет пройти «между капельками», и украинскому руководству придется определяться со своей политикой.
Береза напомнил, что союзником России является Армения. Однако даже это здесь не главное, поскольку все гораздо сложнее. Не стоит забывать, что в подписанной Владимиром Зеленским новой стратегии нацбезопасноти Азербайджан находится в списке стратегических партнеров Украины. Это накладывает на нашу страну определенные обязательства.
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Причем, если их не выполнять, то можно столкнуться и с аналогичным отношением к себе со стороны наших стратегических партнеров на Западе.
Вместе с тем он отметил, что отдельного внимания заслуживает еще один момент.
«Россия впервые столкнулась на постсоветском пространстве с равным себе, а может и превосходящим Кремль, оппонентом. Речь идет, как несложно догадаться, о Турции. Турецкие войска уже успели изрядно потрепать россиян в Ливии. Вряд ли Кремль хочет повторения этой трепки еще и на Кавказе», - написал Береза в соцсети.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
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