Локдаун, который ввели в самом начале карантина, не дал украинцам никаких результатов

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Они не будут делать локдаун, на это нет политической воли и восприятия общества. Будут вот такие противоречивые рефлекторные действия. Не нужно было делать локдаун тогда... Возникает вопрос: а для чего вы делали локдаун? Чтобы организовать спецфонд и потом с этого спецфонда строить дороги? Так вы могли просто внести изменения в бюджет", - заявил аналитик.

Он обратил внимание, что несмотря на все ограничения, количество заболевших постоянно растет, ведь власти не смогли правильно организовать карантин:

"Локдаун в чем у них был? В том, что запретили работать магазинам, кафе, ресторанам и остановили транспорт? Но людей же они не защитили - и это показывает динамика роста, как была, так и есть. Люди продолжали ходить в магазины, продолжали жить, выживать. Не поехали в метро - набивались в автомобили, люде не могли остановиться".

Юрий Атаманюк возмутился по поводу недавних заявлений политика. По его мнению, в Офисе президента решились на нелепый пиар-ход перед местными выборами.

"Никакого локдауна, конечно, не будет. Но то, что мы порой слышим сегодня от высшего руководства страны - это уже вызывает смех сквозь слезы. У нас уже и вакцину, оказывается, придумали... Это только мог Кирилл Тимошенко придумать такой пиар-ход, чтобы взбудоражить общество, каких-то самых наивных людей. Если бы такая была разработка, она была бы уже либо куплена, либо украдена на корню", - отметил эксперт.

Напомним, что власть гонит украинцев на выборы, несмотря на продление карантина: "Стоит готовиться к новым антирекордам".

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