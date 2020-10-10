Украина могла заключить более выгодную сделку, нежели меморандум с Великобританией

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк в интервью для Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам эксперта, условия договоренностей с другими странами были бы намного выгодней.

"Если мы говорим о рыночных условиях, то судостроение лучше в Греции. Если о рынке, то Греки сделали бы то же самое, но дешевле. Мы идем в самое дорогое место. Мы просто вылетим трубу, потому что они (Великобритания - ред.) с удовольствием нам дадут еще роллс ройсов и наши патрульные будут на них ездить по селам", - привел яркий пример Атаманюк.

Экономист уверен, что сделка с Великобританией не является отстаиванием интересов страны.

"Получается такая картина: мы приходим в самое дорогое место, покупаем самую дорогую продукцию имея аналоги подешевле. Здесь нет отстаивания интересов Украины", - подытожил эксперт.

Ранее глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что в Лондоне обсуждался вопрос сотрудничества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в развитии и повышении возможностей военно-морских сил ВСУ.

В частности, речь шла о том, чтобы современные, совместимые со стандартами НАТО, ракетные катера создавались в Украине на мощностях отечественных предприятий.

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