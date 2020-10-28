Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, продвигая идею о возрождение Турцией «Османской империи»
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, обвинения в сторону Турции не имеют никакого смысла.
"Такие "эксперты" сидят в основном в Кремле, на уровне того же Жириновского. Мы сегодня говорим о реальном мире и о реальной политике. Эти все разговори не имеют никакого основания", - отметил эксперт.
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Юнус подчеркнул, что Азербайджан и Турция стремятся к Европе.
"Для чего этим странам возрождать "Османскую империю"? Это нонсенс. Это просто идеологическое клише и пропаганда, которая вбрасывается с российских телеканалов. Потом это все интерпретируется на остальной цивилизованный мир для того, чтобы напугать", - уверен политолог.
По его словам, таким образом Владимир Путин пытается давить на Евросоюз.
"Вспомните, как началась Сирийская кампания РФ и как это дестабилизировало ситуацию в той же Германии. Сначала идет информационная война, а потом идет ее предметная реализация. Так было и в Украине в 2014 году. "Русский мир" и все остальное. Они (Россия - ред.) так же и с Прибалтикой делали", - подытожил политолог.
Напомним, Эрдоган одним звонком заставил Путина отступить.
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