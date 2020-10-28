Политики должны понести ответственность за растрату "ковидного фонда"

Такое мнение высказал политический эксперт Михаил Чаплыга в интервью Politeka-online.

Так, комментируя спецфонд, который создали для строительства дорог, Чаплыга отметил, что эта схема заведомо была мошенничеством.

"Надо взять полотенце и помыть лицо. А мы улыбаемся и машем. Понимаете, что произошло? Или произошло мошенничество государственного масштаба в парламенте, потому что это же парламент голосовал за создание этого фонда... То есть кто-то должен сесть в тюрьму за то, что обманул депутатов, а депутаты проголосовали за "ковидфонд", - подчеркнул эксперт.

Чаплыга отметил, что идея этого фонда заключалась в том, что Россия платит "Нафтогазу" "отступные" (при чем сумма средств является коммерческой тайной, поэтому украинцы ее не знают), но 27-28 млрд "заходит" на счет, и их "надо стыбрить".

"Их же нельзя пустить на образование и медицину! Их надо стыбрить! А как их можно стыбрить? Дороги! Там можно стыбрить все! А как это сделать? Без тендеров! Без тендеров, под выборы - бегом, бегом... А для того, чтобы без тендеров, надо что? Чтобы Рада проголосовала. А чтобы Рада проголосовала, надо как назвать? "Ковидфонд" назовем!"- так объяснил эту схему Чаплыга.

Эксперт убежден, что "за это кто-то должен сесть".

"Здесь все можно доказать буквально за месяц и посадить всех - начиная от Зеленского и заканчивая последней зеленой кнопочкой, которая за это жала", - заявил он.

Напомним, Чаплыга вступился за Фокина, который "не видит войны": "Акт капитуляции подписал Порошенко".

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Также Politeka сообщала, что Чаплыга объяснил роль Украины в отношениях между Европой и США: "Нас используют как...".