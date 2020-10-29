Принятие конституционного решения суверенным органом государственной власти не может быть причиной приостановления безвиза

Об этом сказал политический аналитик Андрей Вигиринский в интервью Politeka-online.

По словам эксперта, решения КСУ будут уважать в Евросоюзе, даже если они им не будут нравиться.

"Ни один международный орган - ни Еврокомиссия, ни Европарламент, ни Европейский суд по правам человека - не могут толковать нашу Конституцию, проверять, есть ли конституционной или неконституционность. Поэтому такое решение есть, оно не может быть основанием приостановления безвиза", - заверил Вигиринский.

Кроме того, по словам эксперта, если в ЕС по каким-то другим причинам решат пересмотреть безвиз для украинцев, к этому времени наше государство уже урегулирует все вопросы.

По словам эксперта, сейчас в ЕС занимаются другими вопросами, а границы в Союзе закрыты, поэтому безвиз для Украины там вряд ли кого-то волнует.

Вигиринский подытожил, что тезис о возможной отмене безвиза является отдельным мнением отдельных политических деятелей.

"Это какой-то такой пряник, лишением которого нас пугают очень долго. Мне кажется, что это уже становится какой-то мифической историей, а не реальной угрозой", - подытожил он.

Напомним, Вигиринский назвал три ключевые договоренности с Эрдоганом: "для Украины это важно".

Ранее Politeka сообщала, что Вигиринский рассказал, почему правительство Шмыгаля поддалось панике и ввело жесткий карантин в марте.

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