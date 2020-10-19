Президент України Володимир Зеленський не досягнув якихось контретних домовленностей під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом

Про це сказав політичний аналітик Андрій Вігірінський в інтерв'ю Politeka-online.

Так, за словами експерта, про контретні домовленності говорити сьогодні не доводиться, адже вони передбачають підписання міжнародного договору, а не меморандумів і декларацій про взаємопорозуміння.

"Якщо проаналізувати десятирічні перемовини Туреччини і України, ми знаходимось на шляху до зони вільної торгівлі. Це занадто тонкий документ, і, до речі, він не завжди для нас позитивний, тому що Туреччина є експортером готової продукції, а Україна - сировини. Тому у нас буде негативний дисбаланс у відносинах зовнішньої торгівлі", - наголосив Вігірінський.

Саме тому, за його словами, цей документ поки що знаходиться на стадії обговорення.

Втім, як зазначив експерт, це була важлива зустріч з точки зору геополітики задля налагодження стратегічних відносин з країною, яка є регіональним лідером. Він пояснив, що в Чорному морі є протока Босфор, що контролюється Туреччиною. Таким чином, саме ця країна контролює прохождення будь-яких суден, в тому числі військових.

"Для України це важливо з точки зору безпеки. З точки зору того, як країна-агресор може змінювати склад своїх військово-морських сил в акваторії Чорного і Азовського морів", - сказав Вігірінський.

Крім того, за його словами, зустрі президентів була важлива з економічної точки зору, тому що Туреччина розсмістила на своїй території підприємства з виробництва мінеральних добрив.

"Для України це важливо, тому що ми на 70% імпортуємо мінеральні добрива", - сказав він.

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