РФ пытается увильнуть от переговоров с Украиной на самом высшем уровне

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил военный эксперт и советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, украинская сторона вынуждена идти на дипломатические хитрости в переговорах с агрессором.

"Все понимают, что это вооруженный конфликт. Просто есть констатация, а есть дипломатия. Далеко не всегда, договариваясь об обмене пленными со своим визави, нужно тыкать, что он агрессор и оккупант", - отметил Арестович.

Новоиспеченный дипломат выразил озабоченность тем, что РФ пытается перевести переговоры в формат Украина-ОРДЛО.

"Украина подчеркивает, что собирается выполнять Минские соглашения, а рамочным процессом для нас являются переговоры в Нормандском формате на высшем уровне. Это когда договариваются президенты, но складывается такое впечатление, что российская сторона пытается немножко размыть нормандский формат и перевести нас в переговоры с представителями ОРДЛО с той стороны. Мы на это не идем и не собираемся идти", - подчеркнул дипломат.

Также он поделился, в чем заключаются сложности переговоров с РФ.



"Мало кто понимает, что так есть люфты по конкретным вопросам: пленные, разминирование и даже по общему прочтению этих Минских соглашений. Это один из основных камней преткновения", - подытожил Арестович.

Напомним, Арестович объяснил, чем для Украины может обернуться новое перемирие.

Также Politeka сообщала, Арестович усомнился в реальности спецоперации в Луцке.

Как Politeka писала, что Арестович загнал Зеленского в угол одним вопросом о Майдане.



