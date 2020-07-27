Благодаря новому перемирию на Донбассе РФ добилась еще одного шага в продвижении себя в роли посредника "конфликта"

Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Так, по его словам, "настоящая зрада" этого перемирия заключается вовсе не в том, что силам ООС запретили обороняться или стрелять в случае необходимости, а в том, что ради "получения лишних баллов" на местных выборах соратники президента Украины Владимира Зеленского пошли на сдачу внешнеполитических интересов государства.

Арестович пояснил, что за счет нового перемирия происходит частичная легитимизация руководства "ДНР" и "ЛНР".

"С сегодняшнего дня мы признаем на государственном уровне их решения, указы, формальные распоряжения, согласовываем с ними наши формальные указы и действия", - заявил Арестович.

При этом Россия, по словам эксперта, добилась еще одного шага в продвижении себя в роли посредника "конфликта", и закреплении ОРДЛО в качестве стороны переговоров, а не "своей политической прокси-силы".

Арестович подчеркнул, что в данной ситуации Кремль извлекает из нового соглашения множество разных выгод: накалить ситуацию в Украине, подставить украинского президента Владимира Зеленского, обвинить нашу страну в срыве перемирия, подставить украинские патриотические, сделать практические шаги в перспективе отмены антироссийских санкций, подорвать доверие народа к высшему военно-политическому руководству Украины, деморализовать украинских военных и т.д.

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