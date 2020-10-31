Количество депутатов в Верховной Раде нужно сократить



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Юрий Атаманюк в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По эго словам украинский бюджет только теряет от существования антикоррупционных органов в стране.

"Они показали полное фиаско по борьбе с коррупцией. Создали конкурсы, шум, а в итоге полный провал. Показуха, которая стоит нам 5 миллиардов 600 миллионов. Результаты были заведома известны", - пояснил Атаманюк.

Одним из способов сохранить бюджетные деньги экономист назвал сокращение количества депутатов в Верховной Раде.



"Не надо спрашивать 400 депутатов или 300. Для Украины достаточно будет 150. Тем более, что они сейчас идут по списках и не привязаны к регионам на сегодня. Вот вам и экономия в несколько миллиардов", - пояснил эксперт.

Ранее Атаманюк выразил уверенность в том, что украинцы согласились бы на сокращение количества депутатов в Раде, если бы такой вопрос вынесли на референдум

Он напомнил, народ Италии принял решение сократить свой парламент на треть.

"Уверен, что наш народ, если б его спросили на референдуме, тоже проголосовал бы за сокращение депутатов и чиновников всех мастей", - уверен экономист.

Напомним, Атаманюк рассказал, что мешает сократить количество депутатов в Раде: "народ бы проголосовал, но..."

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