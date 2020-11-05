Если бы выборы прошли на этой неделе...

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные президентские выборы, победу бы одержал тот, "кто выиграл большой город"

Такое мнение высказал политический эксперт Олег Соскин в интервью Politeka-online.

Так, по словам политолога, новым главой государства стал бы человек, получивший новый кредит доверия у крупного ареала электората.

"Президент - это всегда личность. Есть три варианта развития событий. Худший: Зеленский и его ближайшее окружение продолжают открытую войну, ломают ветвь власти. Они ломают и людей, которые в этой институции находятся, но сейчас они ломают саму институцию, сам парламентаризм", - отметил Соскин.

При этом он подчеркнул, что такая политика для Зеленского закончится поражением.

"Конституционная война начнется. Это не дай Бог. Самое страшное, что может быть", - подчеркнул эксперт.

Второй вариант, по его словам, может быть переход к "нормальной европейской демократии" и к двухпалатному парламенту. Зеленский, по его мнению, может пойти на это, понимая, что он не имеет президентского будущего.

Третий вариант, по словам Соскина, заключается в том, что Зеленский может просто подать в отставку.

"Тогда кандидатами в президенты станут те мэры, которые набрали подавляющее большинство в своих городах. Киев (Кличко, - ред.) - раз. Харьков - как там сейчас Кернес, не знаю, - два. Труханов (Одесса, - ред.) - три. Я думаю, черкасский мэр Бондаренко - четыре. А, ну и Днепр (Филатов, - ред.) - пять. И Синютка (Львов, - ред.) - шесть", - сказал эксперт.

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Как сообщала Politeka, что Олег Соскин предложил отменить президентские выборы в Украине.

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