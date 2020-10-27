В Україні потрібно ввести двопалатну систему парламенту і скасувати президентські вибори

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, зміни насамперед повинні початися з Верховної Ради України.

"Наш головний законодавчий орган має стати двопалатним. Верхня палата - це палата мерів. Там, звичайно, будуть не всі мери, а тільки ті, що наберуть 75 тисяч голосів. Я думаю, що ми перейдемо до такої форми парламенту. Це об'єктивна реальність", - зазначив експерт.

Соскін підкреслив, що наступним кроком потрібно скасувати всенародні вибори президента.

"Ще один процес - це ліквідація обрання президента всенародними прямими виборами. Це марне і дороге заняття тому, що будь-який президент, яких обирається, гірше попереднього. Він наводить таких виродків, яких у цій країні ще ніхто не бачив. Вони все більш голодні, жадібні, кримінальні і противні. Думаю потрібно просто двома палатами обирати президента країни. Головні його функції повинні бути військова, представлення стану на міжнародному рівні і механізм з розпуску верхньої і нижніх палат", - пояснив експерт.

За його словами, така зміна позитивно позначиться на добробуті українців.



"Головне, щоб ніхто з них не сунув свої рученята в Фінанси, кадрові призначення та інші речі, там де можна збільшити свої гроші і дати можливість своєму шмурдяку пограбувати народ", - підсумував Соскін.

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