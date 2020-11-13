Украина может лишиться поддержки США в связи с мирными инициативами властей
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил философ и публицист Сергей Дацюк в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, нынешняя обстановка в стране обусловлена тремя факторами.
"Эта ситуация сделана искусственно и три силы сейчас раскалывают Украину. Первая, и наиболее разрушительная, - это Россия с ее имперскими фантомными болями. Вторая - это национал-патриоты. Они отличаются от националистов тем, что убирают рамку националистических установок, а берут только часть из них: армия, язык, вера. Они на втором месте", - отметил философ.
Дацюк считает, что Украина в ближайшем будущем может остаться без поддержки партнеров.
"На третьем месте Западный мир, в частности Европа, а не США. Штаты, с их историей, очень уважают людей, которые сражаются за свою свободу. Пока мы сражались, они готовы были давать нам все, но как только они увидели, что мы перестали сражаться у них исчезла заинтересованность. Они стали нас презирать и вывели нас за пределы своего внимания. Когда они услышали наше "мы не хотим стрелять" мы стали им неинтересны", - пояснил Дацюк.
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Напомним, что президент Польши Анджей Дуда ошеломил заявлением о России.
Как сообщала Politeka, США перебрасывают мощную военную силу к Украине и Польше.
Также Politeka писала, что в Польше нашли замену "Северному потоку-2", в российском газе нет нужды.