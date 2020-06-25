США хотят наладить отношения с РФ, несмотря на то, что перебрасывают часть своих военных из Германии в Польшу

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конфереции с польским коллегой Анджеем Дудой, передает ТАСС.

"Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод", - отметил Трамп, рассказывая о переброске части войск США из ФРГ в Польшу, поближе к Украине.

"Они (Германия – Ред.) тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не работает. Я думаю, что это очень плохо", — считает Дональд Трамп.

Он опять напомнил, что Германия должна "большую сумму" НАТО, которая приближается к триллиону долларов.

"С учетом всего сказанного мы рассчитываем поладить с Россией. Мы рассчитываем поладить со всеми", — заявил Трамп.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин ополчился на Владимира Зеленского из-за его высказывания о Второй мировой войне

Глава Кремля не мог пройти мимо высказывания украинского президента, который еще в начале года во время визита в Польшу об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

Так Путин заявил, что эти слова Зеленского могут негативно отразиться на отношениях между Украиной и Россией.

На вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой Путин ответил:

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны».

Он также сделал еще одно странное заявление об украино-российских отношениях. Так, по словам Путина, визит руководства Украины в Россию якобы «неизбежен».

«Я думаю, что это (визит руководства Украины - прим. ред.) неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», - заявил Путин.

Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".