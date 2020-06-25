США хотят наладить отношения с РФ, несмотря на то, что перебрасывают часть своих военных из Германии в Польшу
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конфереции с польским коллегой Анджеем Дудой, передает ТАСС.
"Я думаю, что это посылает мощный сигнал России, но я думаю, что более сильный сигнал России — это то, что Германия платит России миллиарды долларов за покупку у нее энергоресурсов через трубопровод", - отметил Трамп, рассказывая о переброске части войск США из ФРГ в Польшу, поближе к Украине.
"Они (Германия – Ред.) тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не работает. Я думаю, что это очень плохо", — считает Дональд Трамп.
Он опять напомнил, что Германия должна "большую сумму" НАТО, которая приближается к триллиону долларов.
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"С учетом всего сказанного мы рассчитываем поладить с Россией. Мы рассчитываем поладить со всеми", — заявил Трамп.
Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин ополчился на Владимира Зеленского из-за его высказывания о Второй мировой войне
Глава Кремля не мог пройти мимо высказывания украинского президента, который еще в начале года во время визита в Польшу об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.
Так Путин заявил, что эти слова Зеленского могут негативно отразиться на отношениях между Украиной и Россией.
На вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой Путин ответил:
«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны».
Он также сделал еще одно странное заявление об украино-российских отношениях. Так, по словам Путина, визит руководства Украины в Россию якобы «неизбежен».
«Я думаю, что это (визит руководства Украины - прим. ред.) неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», - заявил Путин.
Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".
Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.
Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".