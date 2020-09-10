В российской трубе за 9,5 млрд больше нет надобности, ведь "Северный поток -2" можно заменить
Власти Польши предложили Германии заменить российский "Северный поток - 2" на газопровод Baltic Pipe, который соединит Норвегию и центральную Европу к 2022 году.
Заявление о польском предложение для Берлина озвучил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает Телеграм-канал "Украинский Диалог".
По его словам, для обеспечения энергетической энергобезопасности необходимо рассматривать широкий спектр вариантов. При этом Варшава подчеркнула важность европейской солидарности в этом вопросе. В случае возникновения необходимости со стороны Германии Польша готова предоставить свою инфраструктуру для обеспечения ее газом.
"Если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", — заявил представитель польского Кабинета министров.
Рекордно располневшая Полякова показала, как выглядит на самом деле: "Я должна признаться..."
Фреймут раскрыла подробности о своем тяжелом диагнозе, что будет с "Танцями": "Истощает душу, мутные и темные мысли..."
Деми Роуз сбросила купальник ради шалостей в бассейне: "Помогите, я потерял челюсть"
Ольгу Бузову унизили при всех, Бородина из "Дом-2" отыгралась: "Мурик..."
Он также подчеркнул, что российский проект противоречит энергобезопасности Европы и идеям солидарности ЕС. Стоит напомнить, что польский газопровод обладает мощностью прокачки ежегодно до 8 млрд кубометров газа с норвежских месторождений в Европу.
Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.
Как писала Politeka, Путин может оставить Украину в покое, озвучен действенный способ.
Также Politeka сообщала, что на параде Путина засветился "самый дорогой" ветеран в мире, фото.