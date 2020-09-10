В российской трубе за 9,5 млрд больше нет надобности, ведь "Северный поток -2" можно заменить

Власти Польши предложили Германии заменить российский "Северный поток - 2" на газопровод Baltic Pipe, который соединит Норвегию и центральную Европу к 2022 году.

Заявление о польском предложение для Берлина озвучил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает Телеграм-канал "Украинский Диалог".

По его словам, для обеспечения энергетической энергобезопасности необходимо рассматривать широкий спектр вариантов. При этом Варшава подчеркнула важность европейской солидарности в этом вопросе. В случае возникновения необходимости со стороны Германии Польша готова предоставить свою инфраструктуру для обеспечения ее газом.



"Если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", — заявил представитель польского Кабинета министров.

Он также подчеркнул, что российский проект противоречит энергобезопасности Европы и идеям солидарности ЕС. Стоит напомнить, что польский газопровод обладает мощностью прокачки ежегодно до 8 млрд кубометров газа с норвежских месторождений в Европу.

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