Александр Лукашенко никогда не был союзником Украины, и его комментарии относительно Зеленского являются вполне ожидаемыми

Такое мнение высказал политический эксперт Олег Соскин в интервью Politeka-online.

По мнению эксперта, Лукашенко всегда использовал Украину и ее руководство для своих собственных целей.

"Он ведет себя так, как должен вести себя главарь-разбойник", - заявил Соскин.

Как известно, Лукашенко остро ответил Зеленскому по поводу того, что в Украине его больше не называют "президентом Беларуси". По словам Лукашенко, Зеленскому надо опасаться, чтобы такого не произошло и с ним, ведь рейтинг у украинского главы государства уже заметно упал.

Тем не менее, по словам Соскина, поведение Лукашенко должно быть "уроком" Зеленскому.

"Это еще один урок шоу-мену Зеленскому, который, конечно, окружил себя абсолютными невеждами в своем ближайшем окружении. Фактически Зеленский терпит одно геоополитическое поражение за другим. То есть здесь он получил "по мордасам" от этого бандита-диктатора Лукашенко. Перед этим он влип так, когда Ермак ему посоветовал признать Байдена президентом... Это такое "влипалово", из которого он просто не выскочит", - отметил Соскин.

Также он подчеркнул, что Зеленский ведет политику "заигрывания" и с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Напомним, Соскин рассказал, что ждет Россию и Турцию из-за Нагорного Карабаха.

Как сообщала Politeka, что Олег Соскин предложил отменить президентские выборы в Украине.

Также Politeka писала, о выборы в разгар эпидемии: украинцы массово заразятся вирусом, в больницах не хватит мест.